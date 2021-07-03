Горняк22: Известную в Барнауле сеть автошкол уличили в «подражании» конкуренту
Учебный автомобиль Фото: form-auto.ru
Компания зарегистрировала и работала под товарным знаком, который ранее применила конкурирующая фирма на рынке услуг
Суд признал, что барнаульская автошкола «БИП» «скопировала» товарный знак компании-конкурента, который уже был раскручен на рынке, сообщает пресс-служба УФАС по Алтайскому краю.
Так, АКОО «Центр высшего водительского мастерства» обратился в ФАС с заявлением о том, что их интеллектуальные права были нарушены. Компания много лет использовала аббревиатуру «БЦВВМ», раскручивала ее в СМИ и соцсетях. Автошкола «БИП», зная о своих конкурентах, зарегистрировала аналогичную аббревиатуру и товарный знак.
Ведомство подтвердило, что компания «БИП» тем самым действительно нарушила закон о конкуренции.
Однако автошкола с таким решением не согласилась и обжаловала решение Алтайского краевого УФАС , но суд встал на сторону ведомства. В ближайшее время компанию привлекут к ответственности.
Ранее сообщалось, что барнаульская фирма незаконно скопировала знак бальзама «Звездочка».