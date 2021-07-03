Горняк22: Фуру развернуло на 90 градусов после ДТП на алтайской трассе

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

В результате случившегося фуру развернулось, и она заняла половину проезжей части. Подробности аварии устанавливаются

Вечером 1 июля на трассе Барнаул-Змеиногорск произошло серьезное ДТП – столкнулись фура и легковушка, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, как фура с прицепом съехала с дороги в кювет. При этом кабину развернуло на 90 градусов. Неподалеку стоял второй участник – легковой автомобиль. О пострадавших не сообщается.

На месте работали сотрудники ДПС – регулировали дорожное движение и устраняли последствия ДТП.

Ранее сообщалось, что на Алтае три человека пострадали в жестком ДТП с пьяным водителем.

ТОЛК