Горняк22: Фуру развернуло на 90 градусов после ДТП на алтайской трассе
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
В результате случившегося фуру развернулось, и она заняла половину проезжей части. Подробности аварии устанавливаются
Вечером 1 июля на трассе Барнаул-Змеиногорск произошло серьезное ДТП – столкнулись фура и легковушка, сообщает «Инцидент Барнаул».
На кадрах видно, как фура с прицепом съехала с дороги в кювет. При этом кабину развернуло на 90 градусов. Неподалеку стоял второй участник – легковой автомобиль. О пострадавших не сообщается.
На месте работали сотрудники ДПС – регулировали дорожное движение и устраняли последствия ДТП.
Ранее сообщалось, что на Алтае три человека пострадали в жестком ДТП с пьяным водителем.