Горняк22: 10 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, заболели 194

Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com

377 пациентов ковидных госпиталей находятся сейчас в тяжелом состоянии. Из них 149 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 194 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших на 2 июля в регионе – 54 787 человек, в том числе инфицированы 3 705 детей (+20 случаев за сутки) до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае на 2 июля

10 зараженных коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, девять – от ковида. За все время скончались 3 456 пациентов, все – взрослые.

За минувшие сутки 28 жителей Алтайского края признаны полностью выздоровевшими от коронавируса. За все время вылечились 47 265 пациентов.

3 158 коек для ковидных больных подготовлено в крае (+ 2 356 за месяц). Свободными на 2 июля остаются 459 мест.

Сейчас в ковидных госпиталях лежат с подтвержденным коронавирусом 2 233 пациента. Еще у 466 человек он не выявлен, но они лечатся там с пневмониями, сходными с ковидными.

5 615 тестов на коронавирус сделали за сутки в крае. За все время – более 1,58 млн тестов.

Прививаются в крае сейчас 350,5 тыс. жителей.

Где выявили новые случаи за сутки

Барнаул – 78,

Бийск – 23,

Славгород – 11,

Змеиногорский район – 8,

Камень-на-Оби и Топчихинский район – по 7,

Рубцовск и Бийский район – по 6,

Новоалтайск и Михайловский район – по 5,

Алейский и Первомайский районы – по 4,

Егорьевский, Косихинский, Немецкий национальный, Усть-Калманский и Хабарский районы – по 3,

Троицкий, Целинный, Шелаболихинский и Шипуновский районы – по 2,

Благовещенский, Калманский, Ключевский, Локтевский, Поспелихинский, Усть-Пристанский и Чарышский районы – по 1.

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