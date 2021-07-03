Горняк22: Лидер группы «Воскресение» попал в ковидный госпиталь в тяжелом состоянии
Алексей Романов Фото: кадр из youtube.com
Алексей Романов – бессменный лидер и основной автор песен «Воскресения». Врачи диагностировали у музыканта двухстороннюю пневмонию
Лидер группы «Воскресение» 68-летний Алексей Романов госпитализирован с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.
21 июня музыкант чувствовал себя плохо, у него появилась одышка и начался кашель. Позже он прошел ПЦР-тест, который показал положительный результат. Врачи госпитализировали певца после того, как сатурация упала до 92%, а музыканту стало совсем плохо.
Сейчас Романов находится в московской больнице под наблюдением врачей, которые оценивают его состояние как тяжелое.
Ранее «Толк» сообщал, что актриса Вера Сотникова попала в больницу с коронавирусом. Телеведущая рассказала, что перед госпитализацией у неё поднялась температура, заболело горло и кожа на всем теле.