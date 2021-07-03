Горняк22: В России утвердили правила ревакцинации и вакцинации переболевших

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

В минздраве подчеркнули, что после вакцинации нужно по-прежнему носить маски. Кроме того, между первой и второй прививкой организм особенно чувствителен к инфекции, поэтому надо обязательно беречься

В России началась повторная вакцинация против коронавируса и вакцинация тех, кто уже переболел, сообщает ТАСС.

Минздрав России утвердил временные методические рекомендации по вакцинации населения, согласно которым ревакцинироваться или прививаться население может любым препаратом, который зарегистрирован в стране.

При этом если у пациента после введения первой дозы вакцины обнаружат нежелательные побочные эффекты, то медики могут заменить препарат на другой при его наличии. Кроме того, это можно будет сделать по собственному желанию или при отсутствии противопоказаний.

В ведомстве напомнили, что сейчас рекомендуется делать ревакцинацию или вакцинацию после болезни спустя полгода, пока в стране не будет сформирован коллективный иммунитет. После достижения безопасного уровня привитых вакцинацию будут проводить в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или ревакцинации.

Ранее «Толк» сообщал, что новоалтайские энергетики жалуются на угрозы отстранения от работы без прививки. По их словам, в компании их «заставили брать отпуск за свой счет».

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