Горняк22: Мясников объяснил, надо ли прививаться гражданам с высоким уровнем антител

Доктор и ведущий Александр Мясников рассказал, надо ли прививаться тем гражданам, у которых есть антитела к коронавирусу. А также объяснил плюсы ревакцинации и возможность повторного заболевания.

Мясников пояснил в своем Telegram-канале, что если высокий уровень антител, то это говорит о том, что, несомненно, есть защита на данный момент. Однако надо понимать, что сегодня вы прививаетесь на осень.

Да, сейчас у вас есть антитела и клеточный иммунитет, но к осеннему периоду они снизятся. При повторном столкновении с вирусом, организму необходимо 48 часов, чтобы антитела начали вырабатываться по-новому. А за этот период вирус может нанести серьезный вред организму.

Доктор добавил, что вакцинация начинает действовать через неделю, а ревакцинация — быстрее. Поэтому те, кто хочет защитить себя в эту волну, должны ревакцинироваться.

Отвечая на часто задаваемые вопросы о повторных заболеваниях коронавирусом, он объяснил, что, да, заболеть можно. Но таких случаев очень немного.

Алтайская правда