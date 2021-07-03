Горняк22: Снова рост. В Алтайском крае за сутки выявили 194 случая коронавируса

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В Алтайском крае продолжают фиксировать рост новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 2 июля, только за минувшие сутки подтверждено 194 диагноза COVID-19.

Также за сутки в регионе выздоровели 28 пациентов. Скончались 10 инфицированных. Коронавирус признан причиной смерти в девяти случаях.

Лечение в госпиталях сейчас проходят 2 тыс. 233 инфицированных и 466 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Еще 432 пациента с таким же диагнозом долечиваются на дому. 45 бессимптомных вирусоносителей — на амбулаторном наблюдении.

Количество тяжелобольных в специализированных медицинских учреждениях увеличилось до 377 пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 149 человек.

С начала пандемии в регионе официально выявлено 54 тыс. 787 заболевших и переболевших коронавирусной инфекцией. Умерли 3 тыс. 456 человек (непосредственно от коронавируса – 2 467).

Алтайская правда