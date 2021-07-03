Горняк22: Об уникальной методике лечения ортопедической патологии коленного сустава рассказали алтайские медики

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В московском Сколкове проходил Евразийский ортопедический форум. Это крупнейшее событие в сфере ортопедии, травматологии и смежных отраслей. В работе были задействованы 4,5 тысячи специалистов из 70 стран мира. Было прослушано 640 докладов. Мероприятие охватило все аспекты лечения заболеваний травматолого-ортопедического профиля, включая фармакотерапию, рентгенологию и анестезиологию.

От Алтайского края выступили специалисты Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Это врачи травматологи-ортопеды Иван Плотников и Андрей Меньшиков. Они провели мастер-класс, обучили коллег технологии артродезирования штифтами с блокированием в лечении ортопедической патологии коленного сустава. Это позволяет человеку быстрее восстановиться после операции. При благоприятном исходе с постели он может подняться уже буквально на вторые сутки.

– Авторская разработка была запатентована в 2021 году. В отделении тяжелой сочетанной травмы нашей больницы технология используется, когда эндопротезирование коленного сустава невозможно. В год мы сталкиваемся с пятью-шестью такими случаями, – говорит Андрей Александрович.

Всю свою жизнь он посвятил медицине. Профессию выбрал, взяв пример с родителей. Отец Андрея Меньшикова – хирург, мать – акушер-гинеколог. Рады были члены семьи узнать о новой методике, над которой кропотливо трудился доктор Меньшиков. Он говорит:

– Раньше артродез сустава, то есть закрепление в постоянном фиксированном положении, предполагал аппараты наружной фиксации. Они громоздкие, с ними в любой момент могли начаться воспалительные процессы. Это ухудшало качество жизни пациентов: постоянно требовались перевязки, дополнительное стационарное лечение. Мы нашли, как решить проблему. Объединили штифтование бедра и голени.

Внутренний штифт по новой технологии несколько дней назад алтайские специалисты поставили 69-летнему Алексею Асадчему. В сентябре прошлого года во время ремонта здания ему на ногу упал кусок бетонной стены. В результате – производственная травма, тяжелый внутрисуставной перелом правой голени.

– Позади пять операций, – говорит Алексей Асадчий. – Правая нога все время была окутана «железками». Это крайне неудобно. После того как внутрь поставили штифт, стало проще передвигаться. Уверен, теперь удастся избежать лишних посещений больницы.

Врач травматолог-ортопед Иван Плотников гордится тем, что новый способ приносит хорошие результаты:

– Любая новая методика всегда представляет интерес, особенно если она касается каких-то областей, где не много выходов из определенных ситуаций. На форуме было много вопросов от коллег. Уверен, что новая технология, предложенная нами, будет внедряться по всей России.

По словам врачей, болезни суставов в Алтайском крае прогрессируют. Андрей Меньшиков говорит:

– Это может быть связано с перипротезными инфекциями. В начале ХХI века появились институты травматологии. Речь зашла о расширенном эндопротезировании суставов. Когда протезы, установленные 20 лет назад, стираются, выходят из строя, воспаляются, пациенты уже не могут повторно попасть на операцию. Основная причина – сопутствующие заболевания. Теперь мы предлагаем новое решение – артродезирование штифтами.

Алтайская правда