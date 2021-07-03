Горняк22: Из-за ажиотажа в Барнауле появятся дополнительные пункты вакцинации

Минздрав Алтайского края планирует открыть дополнительные пункты вакцинации из-за ажиотажного спроса на прививки. Для этого нужна помощь районов, чтобы привлечь мобильные пункты в города.

Как рассказали в министерстве здравоохранения, все больше людей принимают решение все-таки поставить прививку от «ковида». Причем основной спрос идет в краевой столице – около половины от всех привитых жителей региона.

Ажиотаж на вакцинацию спровоцировал рост очередей в поликлиниках и мобильных комплекса (напомним, в Барнауле их два – на площади Спартака и около ТЦ «Праздничный» в районе улицы Балтийской). Кстати, для того, чтобы поставить прививку в мобильных пунктах, заранее записываться не нужно – там действует живая очередь.

Из-за увеличения числа заболевших и растущего спроса на вакцинацию, медики приняли решение продлить время приема жителей, готовых поставить прививку – с 8:00 до 20:00.

Напоминаем, поставить прививку от «короны» может любой желающий. По словам врачей, хронические заболевания, возраст и антитела в крови – не причина отказываться от прививки.

Медики просят жителей соблюдать масочный режим, использовать средства дезинфекции и избегать массовых скоплений людей.

Справка

В Алтайском крае активно проходит иммунизация населения против коронавирусной инфекции. На утро 2 июля прививается 350 580 жителей региона, в том числе: 87 481 человек получили первую прививку 263 099 человек полностью привиты. 1 июля были привиты 8 670 человек.

Алтайская правда