Горняк22: Главный врач барнаульской больницы рассказал, как изменился COVID-19

Россия переживает третью волну заражений коронавирусом. Рост заболеваемости и смертей бьет рекорды. Сейчас очень важно для каждого вовремя распознать болезнь и обратиться за помощью к медикам. Но коронавирус изменился, появились новые штаммы болезни. А вместе с инфекцией изменились и симптомы.

Например, сейчас признаки заболевания напоминают больше ОРВИ. Больного может беспокоить повышенная температура тела, боль в горле и кашель. Первый признак «ковида», как считали многие – отсутствие вкуса и обоняния – теперь вовсе не показатель. Об этом порталу Amic.ru рассказал главный врач городской больницы №11, преподаватель АГМУ Андрей Коломиец.

— Многие больные ковидом уже не жалуются на пропавшее обоняние и вкус — теперь они сохраняются при болезни. Из симптомов — привычные при любой простуде боли в горле, насморк, кашель и прочее: ОРЗ и ОРЗ, нет специфических особых проявлений. В остальном поражающие факторы пока прежние, — рассказывает Коломиец.

Вирус становится агрессивнее. Раньше, если пациент был болен первым видом коронавируса – уханьским штаммом – то мог заразить два-три человека за один раз. Теперь же носители новых штаммов передают вирус от 5 до 8 человек за один контакт. А еще уменьшился инкубационный период заболевания. В начале пандемии он составлял 10–11 дней, а сейчас —2–3 дня.

Такое быстрое распространение болезни влияет на постоянно растущее число инфицированных. Как рассказывает Андрей Коломиец, ковидные госпитали расширяются, а заболеваемость уже выросла в три раза. Врачей мало, но пока ситуация находится под контролем.

«Но если будут продолжаться массовые мероприятия, начнем не справляться», — отмечает врач.

Напомним, в крае сейчас развернута массовая вакцинация от COVID-19. Поставить прививку может любой желающий в поликлинике или мобильном комплексе.

Алтайская правда