Горняк22: «Ковидные» ограничения в Алтайском крае вновь ужесточаются

Оперштаб Алтайского края ввёл новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

«Дополнительно к уже действующим мерам запрещаем все массовые мероприятия на территории края численностью свыше 50 человек. Размещение граждан в помещениях – театрах, кинотеатрах, спортивных клубах и т.д. – не более 50% от их вместимости, и к этому пункту добавляются еще открытые бассейны. После заседания федерального Оперативного штаба проект решения доработаем и разошлем всем членам штаба для окончательного согласования. В начале следующей недели я подпишу изменения к действующему ковидному указу», — заявил проводивший заседание глава региона Виктор Томенко.

За последние три недели заболеваемости еженедельно росла на 33–70% или на 6–8% ежедневно. В Барнауле темпы снизились, зато выросли на остальной территории края. Инфекция поражает преимущественно людей в возрасте 30–49 лет. Растёт доля «тяжёлых» пациентов и тех, кому требуется ИВЛ. Со следующей недели корпус барнаульской городской больницы №12 будет перепрофилирован под ковидарий.

Вместе с тем, в Алтайском крае имеется месячный запас лекарств для амбулаторных больных и запас средств индивидуальной защиты для медиков. Количество желающих вакцинироваться за неделю выросло втрое – в день прививается порядка шести тысяч человек.

Фото: пресс-служба губернатора АК

Алтайская правда