Горняк22: 16-летняя сибирячка зарезала подростка, помыла руки в фонтане и убежала

Нож Фото: pixabay.com

Следователи установили, что девушка имеет отрицательную характеристику, ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, а также состоит на учете в ПДН

В Братске Иркутской области 16-летняя девушка подозревается в убийстве 14-летнего подростка, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, на Театральной площади в центре города у подростков произошел конфликт. По словам очевидцев, мальчик якобы оскорбил девушку и ее мать. После этого подозреваемая достала из кармана нож-бабочку и ударила им ребенка. Затем она помыла руки в фонтане и убежала. Очевидцы вызвали скорую помощь, но в больнице ребенок умер, сообщает Лайф.

В течение часа полицейские задержали школьницу. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее «Толк» сообщал, что две 15-летние российские школьницы погибли после вечеринки на даче. Девочки находились в компании двух 18-летних парней. По предварительной версии, компания в этот день употребляла наркотические вещества.

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