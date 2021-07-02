Горняк22: В Новосибирске женщина разбилась насмерть после падения с шестого этажа

Окно Фото: Фото: pixabay.com

В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что в восемь утра в полицию поступила информация о том, что женщина выпала из квартиры

Утром 1 июля в Новосибирске, на улице Станиславского, разбилась насмерть 40-летняя женщина, сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Стало известно, что женщина выпала из окна шестого этажа и скончалась на месте от полученных травм. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске альпинист разбился насмерть при падении с крыши здания. Упавшего с крыши альпиниста обнаружили очевидцы происшествия.

ТОЛК