Горняк22: Путин подписал закон об ужесточении наказания для пьяных водителей

Разбитое стекло. ДТП Фото: pixabay.com

Закон поднял максимальную планку наказания для тех, кто уже попадался на вождении в нетрезвом виде – теперь это штраф до 500 тысяч или лишение свободы на три года

Владимир Путин подписал закон, который изменит наказание за вождение транспортного средства в нетрезвом виде.

Изменения внесены в ст.264.1 УК РФ, в которой речь идет о тех, кто уже привлекался к административной ответственности. В частности, ужесточено наказание за повторную пьяную езду.

Теперь для тех, кто уже имеет судимость за пьяное ДТП, которое принесло тяжкий вред здоровью или стало причиной смерти, срок лишения свободы поднят с двух до трех лет. Кроме того, виновный может выплатить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, возможны и принудительные работы сроком до трех лет.

Если раньше водитель, попавший под эту статью, лишался возможности водить машину на три года, то теперь – уже на шесть. Эти же условия касаются и тех, кто работает водителем – от работы отстранят также на шесть лет.

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