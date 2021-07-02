Горняк22: На алтайской трассе сбили велосипедиста — мужчина умер в больнице

Велосипед Фото: pexels.com

Сейчас полиция ищет очевидцев ДТП, в котором смертельно травмировали едущего по трассе велосипедиста. Предположительно, водитель автомобиля нарушил ПДД, сбив человека

26 июня в 19 часов в Павловском районе на трассе А-321 произошло ДТП, в котором пострадал 62-летний велосипедист. Впоследствии мужчина скончался в больнице. Следователи ищут возможных свидетелей наезда на человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Уточняется, что авария произошла между селом Павловск и поселком Урожайным в 6 километрах от Павловска. По предварительным данным, 45-летний водитель на Toyota Hiace сбил велосипедиста. Мужчина с тяжелыми травмами попал в больницу, где скончался.

Возбужденно уголовное дело. Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах этого ДТП, просят обратиться по телефонам: 8 (38581) 39128, 8-999-331-18-38.

ТОЛК