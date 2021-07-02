Горняк22: Из-за отравления пестицидами на пасеках Алтайского края начали гибнуть пчелы

Пчела Фото: pexels.com

В Россельхознадзоре говорят, что причиной нынешней гибели пчел может быть высокотоксичный пестицид, которым обрабатывают поля недалеко от пасек

Пасечники двух сел, Точильное и Сычевка Советского района, сообщили о массовой гибели пчел. По примерным подсчетам, могли погибнуть около 100 пчелосемей, сообщает издание «Коммерсант-Сибирь», ссылаясь на данные члена правления Союза пчеловодов Алтая Сергея Тастана.

Пасечники винят в гибели пчел обработку полей удобрениями, однако большинство погибших пчелосемей не имели ветпаспорта, нигде не были зарегистрированы, поэтому и оповестить хозяев об обработке никто не мог. Те же пасечники, которые вели деятельность легально, занижали количество пчелосемей – в документах указывали их меньше, чем было на самом деле.

По оценкам Сергея Тастана, в Советском районе могли погибнуть около 100 пчелосемей, в каждую из которых входит от 50 до 100 тысяч пчел.

В данный момент комиссия регионального Россельхознадзора проводит проверку. Есть вероятность, что аграрии выплатят за каждую погибшую семью по 2,5 тысячи рублей – независимо от того, была она зарегистрирована или нет.

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