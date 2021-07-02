Горняк22: 184 случая ковида выявили за сутки на Алтае: статистика на 1 июля

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Чаще всего коронавирус выявляют у людей с характерными для ОРВИ симптомами. На втором месте – заболевшие пневмонией люди

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 184 случая коронавируса. Общее число заболевших на 1 июля в регионе сейчас составляет 54 593 человека, в том числе инфицированы 3 685 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 1 июля

12 зараженных коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, от инфекции – восемь. С начала пандемии скончались 3 446 пациентов, все – взрослые.

368 заболевших ковидом находятся в тяжелом состоянии. Из них 143 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в ковидных госпиталях сейчас 2 059 пациентов с подтвержденной инфекцией. Еще у 514 человек вирус не подтвержден, но они лечат пневмонию в стационарах.

16 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. За все время вылечились 47 237 пациентов.

3 158 коек для ковидных больных оборудовано в крае. Из них с ИВЛ – 251, с кислородом – 2 530. Свободными на 1 июля остаются 585 мест.

5 484 теста на коронавирус сделали за сутки в крае. За все время – более 1,5 млн тестов.

341,9 тыс. человек прививаются в настоящее время от коронавируса (первый и второй этапы вакцинации).

Новые случаи за сутки

Барнаул – 73,

Бийск – 25, Алейск,

Камень-на-Оби, Новоалтайск и Первомайский район – по 6,

Рубцовск и Бийский район – по 5,

Тальменский и Шелаболихинский районы – по 4,

Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Михайловский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный и Шипуновский районы – по 3,

ЗАТО Сибирский, Алейский, Каменский, Косихинский и Рубцовский районы – по 2,

Бурлинский, Павловский, Поспелихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский и Чарышский районы – по 1.

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