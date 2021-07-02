Горняк22: 184 случая ковида выявили за сутки на Алтае: статистика на 1 июля
Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш
Чаще всего коронавирус выявляют у людей с характерными для ОРВИ симптомами. На втором месте – заболевшие пневмонией люди
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 184 случая коронавируса. Общее число заболевших на 1 июля в регионе сейчас составляет 54 593 человека, в том числе инфицированы 3 685 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае 1 июля
- 12 зараженных коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, от инфекции – восемь. С начала пандемии скончались 3 446 пациентов, все – взрослые.
- 368 заболевших ковидом находятся в тяжелом состоянии. Из них 143 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
- Всего в ковидных госпиталях сейчас 2 059 пациентов с подтвержденной инфекцией. Еще у 514 человек вирус не подтвержден, но они лечат пневмонию в стационарах.
- 16 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. За все время вылечились 47 237 пациентов.
- 3 158 коек для ковидных больных оборудовано в крае. Из них с ИВЛ – 251, с кислородом – 2 530. Свободными на 1 июля остаются 585 мест.
- 5 484 теста на коронавирус сделали за сутки в крае. За все время – более 1,5 млн тестов.
- 341,9 тыс. человек прививаются в настоящее время от коронавируса (первый и второй этапы вакцинации).
Новые случаи за сутки
Барнаул – 73,
Бийск – 25, Алейск,
Камень-на-Оби, Новоалтайск и Первомайский район – по 6,
Рубцовск и Бийский район – по 5,
Тальменский и Шелаболихинский районы – по 4,
Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Михайловский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный и Шипуновский районы – по 3,
ЗАТО Сибирский, Алейский, Каменский, Косихинский и Рубцовский районы – по 2,
Бурлинский, Павловский, Поспелихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский и Чарышский районы – по 1.