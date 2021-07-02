Горняк22: Новоалтайские энергетики жалуются на угрозы отстранения от работы без прививки

Вакцинация в Алтайском крае. Вакцина "Спутник V" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В «Алтайэнерго» считают, что энергетики – та категория граждан, чья работа обязательна для нормального функционирования инфраструктуры региона

Работники алтайского филиала «Россети Сибирь» (ранее – «Алтайэнерго») из Новоалтайска пожаловались в паблике Barnaul22 в соцсети «ВКонтакте» на то, что их обязали сделать прививку от COVID-19 или предоставить справку о наличии антител. В противном случае руководство может отстранить их от работы на неопределенный срок.

Энергетики написали, что их «заставили брать отпуск за свой счет», однако в «Россетях Сибирь» прокомментировали, что в неоплачиваемые отпуска никого не планируют отправлять.

В компании объяснили, что приказ об обязательной вакцинации должен подписать глава региона и санитарный врач. Именно в этом случае сотрудники должны будут предоставить сертификат о вакцинации или справку о наличии антител. Сейчас таких документов нет.

Если защиты от коронавируса у сотрудника нет, то «его не пустят в рабочий процесс», так как в случае заражения коллектива «без света рискуют остаться тысячи жителей».

При этом в компании подчеркнули, что готовы помочь сотрудникам в организации вакцинации.

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