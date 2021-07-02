Горняк22: Режиссер клипов МакSим и Noize MC Вадим Шатров умер от коронавируса

Вадим Шатров Фото: instagram.com/youtubebuddha

Вадим Шатров снимал музыкальные клипы таким известным артистам, как МакSим, Дмитрий Маликов, Дельфин, Animal Джаz и Noize MC

29 июня 45-летний российский режиссер и продюсер Вадим Шатров умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом в Facebook сообщила его жена Жанна Карабалаева.

«Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких 55%. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации… Ковид пришел в мою семью и забрал его у нас с Софи», – рассказала она.

Режиссер недавно сам рассказывал в Facebook, как проходит его лечение в больнице. Он признавался, что чувствует себя крайне плохо и вынужден дышать через кислородную маску.

«Сижу плачу, благодарю Бога за жизнь. Такую прекрасную и невероятную», – писал Шатров.

Друг погибшего Антон Голубчик рассказал, что Шатров заболел коронавирусом в середине июня. Продюсер из больницы писал, что находится «на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких».

«Мы сами выбираем. И человек просто решил, что пожил свое и уже пора. А безразличие подъехало по заказу. А я выбираю – жить. Но горка таблеток на столе продолжает расти», – признавался он в последних своих сообщениях.

Ранее «Толк» сообщал, что директор певицы МакSим призвала фанатов «включить режим тишины». Сейчас певица МакSим находится в реанимации в тяжелом состоянии с пневмонией. Она подключена к аппарату ИВЛ и введена в искусственную кому.

ТОЛК