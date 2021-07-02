Горняк22: Алтайская школа выплатит 100 тысяч рублей за пренебрежение антиковидными мерами

Рециркулятор Фото: Фото: Сергей Кулыгин, БР

После выявления случаев заболевания у педагогов школы администрация не провела дезинфекцию и не использовала имеющиеся в школе рециркуляторы воздуха

Манжерокская средняя школа привлечена к административной ответственности после проверок Роспотребнадзора по Республике Алтай, сообщает пресс-служба управления.

В мае 2021 года в школе были случаи заражения коронавирусом среди педагогов и персонала, руководству школы было сделано предписание принять меры и обезопасить от заражения детей, однако ничего не было сделано.

В частности, администрация школы должна была провести дезинфекцию помещений, отстранить контактных сотрудников от проведения занятий, а учащихся – от посещения школы. Требования Роспотребнадзора школа проигнорировала. В дальнейшем это привело к массовому заражению COVID-19 как сотрудников школы, так и учащихся и их родителей.

За нарушения и невыполнение предписаний Роспотребнадзора районный суд наложил на администрацию «Манжерокской СОШ» административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

ТОЛК