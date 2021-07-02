Горняк22: Виктор Томенко рассказал, будет ли в Алтайском крае обязательная вакцинация

Уже в 20 регионах России введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, пока эта мера в нашем регионе не будет вводиться. Однако все может измениться, если граждане не будут придерживаться необходимых антиковидных ограничений.

Виктор Томенко отметил, что обязательной вакцинации для региона, ему лично бы, не хотелось, пишет amic.ru. Но это будет во многом зависеть от того, насколько ответственно жители будут соблюдать антиковидные меры.

Губернатор Алтайского края напомнил, что обязательную вакцинацию может ввести лишь главный санитарный врач региона. Однако решение вырабатывается коллективно на заседание оперштаба. И если возникнет необходимость, то придется пойти на эти меры.

«Лично мне хотелось бы, чтобы это все естественным путем двигалось. И мы нормальными темпами пришли бы к цели. В здравоохранении и социальной сфере, например, у нас вакцинация идет вполне неплохо», — подчеркнул губернатор.

В Алтайском крае ежесуточно прививается до 4,5 тысяч человек. За последние недели темпы вакцинации выросли в 2 раза. Однако, чтобы достичь плановых показателей, необходимо вакцинировать по 10–12 тысяч человек в день.

Алтайская правда