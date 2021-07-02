Горняк22: 184 заражения, 12 смертей: сколько людей стали жертвами ковида за сутки в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 184 заражения коронавирусом. 16 пациентов выздоровели, 12 – умерли.

На 1 июля в инфекционных госпиталях лечатся от коронавируса 2059 человек, от похожей на него вирусной пневмонии – 514 пациентов. Ещё 423 пациента с пневмонией и 39 «бессимптомников» лечатся амбулаторно. Тяжелобольных пациентов: 368, на ИВЛ – 143.

В регионе развернуто 3 158 коек, кислородом оснащены 2 530, ИВЛ – 251. Резервных – 585.

Общее число заболевших достигло 54 593 человека, в том числе 3 685 детей. 14 070 случаев выявлено у больных внебольничной пневмонией, 32 415 – у заболевших ОРВИ, 8 108 – у «бессимптомников». 47 237 человек выздоровело, 3 446 – умерло (все взрослые).

На утро 1 июля вакцинировались 341 910 человек. 81 520 из них получили первую прививку, 260 390 – привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда