Горняк22: С 1 июля переболевшие COVID-19 смогут пройти углубленную диспансеризацию

Медицинское обследование россиян, перенёсших коронавирус, стало углубленным и будет проходить в два этапа.

На первом у пациентов будут брать общий и биохимический анализ крови, измерять насыщение крови кислородом и делать рентген органов грудной клетки. Также планируют делать спинометрию – исследование функций внешнего дыхания и тест с 6-минутной ходьбой – этот метод позволяет врачам выявить патологию органов дыхания и сердечную недостаточность.

К этому списку добавят анализ на определение концентрации D-димера в крови – признаков тромбообразования. Все эти обследования можно будет пройти за один день. Если человеку будет нужен второй этап обследования по решению врачей, то его ждут эхокардиография, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если состояние здоровья переболевшего не удовлетворит медиков, то ему назначат лечение.

Список медицинских организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, будет опубликован на портале Госуслуг или на официальных сайтах региональных органов здравоохранения.

Алтайская правда