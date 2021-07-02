Горняк22: Россиянам разрешили повторно вакцинироваться от коронавируса

С 1 июля у жителей Москвы появилась возможность повторно вакцинироваться. Она стала доступна для горожан, которые привились первым компонентом более 6 месяцев назад.

Вакцинироваться еще раз россиянам разрешил Минздрав РФ. Так, москвичи могут выбрать любой препарат, которые доступны в 20 пунктах. Сегодня здесь можно привиться «Спутником V» и «Спутником Лайт».

За счет средств регионального бюджета закуплена однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Она также подходит для повторной вакцинации, независимо от того, какой препарат вводился впервые.

Сегодня не существует определенного маркера защитного уровня антител. Поэтому ВОЗ рекомендует вакцинироваться вне зависимости от уровне иммунитета к заболеванию.

Алтайская правда