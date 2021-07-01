Горняк22: Главе села в Алтайском крае вынесли приговор за мошенничество

Деньги Фото: pixabay.com

Действия чиновника нанесли муниципалитету ущерб в сумме более 360 тыс. рублей. В ходе следствия он признал вину полностью

Суд признал главу одного из сельсоветов Тальменского района в Алтайском крае виновным в мошенничестве. Об этом сообщает сайт регионального управления СК РФ.

По данным следствия, в 2017 году мужчина незаконно завладел участком в границах села площадью 4 тыс. кв. метров. Для этого он изготовил фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у его сестры права собственности, на основании чего женщина зарегистрировала землю в органах Росреестра.

«В результате мошеннических действий муниципальному образованию причинен имущественный ущерб в сумме более 360 тыс. рублей», – сообщили в ведомстве.

В ходе следствия мужчина признал вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала директора строительной фирмы в Алтайском крае.

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