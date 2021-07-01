Горняк22: Путин о газификации домовладений: «До забора – бесплатно»
Владимир Путин Фото: youtube.com
Все, что касается затрат на обустройство газовых сетей на участке, уже идет за счет его собственника, «но и здесь есть идеи», отметил глава государства
Вывод газовых труб от магистральной линии до участка домовладения должен быть бесплатным для его жителей. Об этом в ходе прямой линии 30 июня заявил президент России Владимир Путин.
«До забора – бесплатно», – ответил он на поступившую от одной из семей жалобу на то, что стоимость подключения для них выходит в круглую сумму, хотя магистральный трубопровод находится совсем рядом с домом.
По словам главы государства, все, что касается затрат на обустройство газовых сетей на участке, уже идет за счет его собственника, «но и здесь есть идеи».
«[Рассматривается идея] сделать единый договор, чтобы все, что связано с обустройством газопровода, делали по единому плану и централизованно по пониженным ценам», – проинформировал глава государства.
Он пояснил, что вопрос «бесплатной мили» на данном этапе касается только мест постоянного проживания.
Ранее жители Алтайского края пожаловались Путину на отсутствие обещанной властями газификации, в финансировании которой они и сами участвовали.