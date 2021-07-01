Горняк22: Ведущая объяснила плохую связь на Прямой линии Путина DDoS-атакой

Владимир Путин Фото: youtube.com

Традиционный разговор российского лидера с народом проходит 30 июня. Колл-центр получил и обработал около 2 млн сообщений

Проблемы со связью при включениях с регионами России во время Прямой линии с президентом Владимиром Путиным вызваны DDoS-атакой. Об этом сообщила одна из ее ведущих.

«Не даром у нас плохая связь случилась с Еленой Владимировной Калининой (одна из участниц линии – прим.ред). Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут попытки мощной DDoS-атаки», – сообщила она.

В ходе разговора с президентом ведущим уже несколько раз пришлось просить коллег перезвонить задававшим вопросы россиянам из-за обрыва связи или плохого звука.

Ранее во время Прямой линии Путин сообщил, что в ближайшее время у каждого региона в России появится свой куратор.

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