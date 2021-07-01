Горняк22: Заболеть ковидом после первой прививки можно, но уже не так опасно

Вакцинация Фото: Виталий Барабаш

Можно ли прививаться от коронавируса, если болел им неофициально, и как скоро вырабатываются тела после первой дозы вакцины

Число желающих привиться от ковида на Алтае подскочило в разы. Спрос на иммунизацию вырос более чем в два раза и продолжает расти. По данным на 30 июня, первую прививку в регионе сделали почти 77 тыс. человек. «Толк» расспросил главного внештатного эпидемиолога краевого минздрава Ирину Переладову, опасно ли заболеть ковидом после первой дозы вакцины и что в этом случае делать.

1

Что делать, если я заболею после первой дозы вакцины?

Перерыв между постановкой вакцины в три недели увеличивает риск заразиться ковидом, пока иммунитет еще не сформирован.

Но даже если вы заболеете коронавирусом после первой дозы, то ничего страшного не произойдет, уверена главный внештатный эпидемиолог минздрава края Ирина Переладова. В Алтайском крае более 100 человек, которые заразились ковидом после первой прививки.

«Они попали в контакт на момент постановки прививки. Ничего не произошло, никаких проблем не было, температуры у них не было. Они заболели на 9-11-й день, переболели достаточно легко. У нас есть умершие люди, поставившие прививку, только они умерли кто от инфаркта, кто от инсульта», – рассказала Переладова.

2

Начинают ли вырабатываться антитела после первой прививки?

Антитела начинают вырабатываться чуть ли не на следующий день после вакцинации, говорит врач.

«У кого-то на следующий, у кого-то через день, у третьих – через три дня. Но их мало. Это ни о чем. Они только начинают вырабатываться. Даже если человек поставил прививку и через две недели контактировал с зараженным, он может заболеть. Одна прививка не формирует достаточного иммунитета. Поэтому радоваться жизни и думать, что нам сейчас море по колено, – нельзя», – предостерегает спикер.

Врач напоминает, что заболеть можно и после второй прививки. Но разница будет в том, как инфекцию перенесут привитые и не поставившие вакцину: легко или с риском для жизни и в реанимации.

3

Правда ли, что после прививки иммунитет слабеет и легче заразиться ковидом?

«Что такое «ослаб иммунитет»? С чего вдруг иммунитет взял и ослаб? Да и «ослабленный иммунитет» – это что за понятие? В профессиональной медицине оно, пожалуй, относится к детям до трех лет, кто часто и длительно болеет», – говорит врач.

Что касается взрослых, то словосочетание «ослаб иммунитет» к ним неприменимо. Наоборот, говорит Переладова, вакцину вводят, чтобы начал формироваться иммунитет против конкретного заболевания.

«Иммунитет не может ни увеличиться, ни уменьшиться. У нас начинается выработка антител на введенную вакцину», – резюмировала эпидемиолог.

Врач привела в пример прививку против кори: ее делают, чтобы сформировались антитела, и если будет контакт с зараженным, то эти антитела нейтрализуют возбудитель.

4

Если человеку ввели первую дозу вакцины, а он заболел ковидом, надо ли ему ставить вторую?

Переладова заявила, что, согласно новым методическим рекомендациям, которые пришли в край из Москвы, через шесть месяцев после перенесенного ковида целесообразно сделать вторую дозу вакцины.

«Раньше не было рекомендаций в инструкции по применению, сейчас пришли утвержденные рекомендации Минздрава РФ, где говорится, что рекомендуется доставить вакцину после перенесенного заболевания», – заявила врач.

5

Надо ли прививать от ковида переболевших?

Такие рекомендации сегодня есть, говорит Переладова. Но при этом добавляет: «Пока в инструкции по применению такой информации нет».

«Мы пока не получали антиковидную вакцину на ревакцинацию. Минздрав России нам и всем регионам выдает только на первую и вторую прививки. У нас есть вакцина только на неболевших и только на тех, кто должен получить первую и вторую дозы», – говорит врач.

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