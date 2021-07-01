Горняк22: Антимасочники на 10 минут заблокировали движение трамваев в Барнауле
Трамваи в Барнауле Фото: "Подслушано Барнаул"/"ВКонтакте"
В городе возобновили регулярные проверки пассажирского транспорта на соблюдение эпидемиологических требований на фоне роста ковидной статистики
В Барнауле на некоторое время оказалось заблокировано движение трамваев из-за конфликта с антимасочниками в одном из вагонов. Запись происшествия появилась в соцсетях.
Инцидент произошел днем 29 июня в трамвае, следовавшем по маршруту № 10.
По словам очевидцев, две женщины-пассажирки стали отказываться надеть защитные маски в ответ на требование вошедших в салон проверяющих.
«На этой почве произошел жаркий спор и был остановлен транспорт минут на 10», – рассказал автор поста.
Одна из антимасочниц обвиняла окружающих в геноциде, обе требовали вернуть им деньги за проезд. Другие пассажиры просили высадить женщин из вагона.
В итоге скандалистки все же вышли из трамвая.
Ранее власти города анонсировали возобновление регулярных проверок пассажирского транспорта на соблюдение эпидемиологических требований – в Алтайском крае регистрируют фазу роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.