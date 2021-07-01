Горняк22: Антимасочники на 10 минут заблокировали движение трамваев в Барнауле

Трамваи в Барнауле Фото: "Подслушано Барнаул"/"ВКонтакте"

В городе возобновили регулярные проверки пассажирского транспорта на соблюдение эпидемиологических требований на фоне роста ковидной статистики

В Барнауле на некоторое время оказалось заблокировано движение трамваев из-за конфликта с антимасочниками в одном из вагонов. Запись происшествия появилась в соцсетях.

Инцидент произошел днем 29 июня в трамвае, следовавшем по маршруту № 10.

По словам очевидцев, две женщины-пассажирки стали отказываться надеть защитные маски в ответ на требование вошедших в салон проверяющих.

«На этой почве произошел жаркий спор и был остановлен транспорт минут на 10», – рассказал автор поста.

Одна из антимасочниц обвиняла окружающих в геноциде, обе требовали вернуть им деньги за проезд. Другие пассажиры просили высадить женщин из вагона.

В итоге скандалистки все же вышли из трамвая.

Ранее власти города анонсировали возобновление регулярных проверок пассажирского транспорта на соблюдение эпидемиологических требований – в Алтайском крае регистрируют фазу роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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