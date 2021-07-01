Горняк22: Губернатор Томенко после прививки работал с повышенной температурой

Виктор Томенко поставил вакцину от коронавируса Фото: @gubernator_tomenko

Сейчас состояние главы Алтайского края уже стабилизировалось, он продолжает работать в прежнем режиме и ведет дневник самонаблюдения

После прививки у Виктора Томенко на следующий день повысилась температура до 38 градусов, однако сейчас его состояние пришло в норму, сообщили «Толку» в пресс-службе правительства Алтайского края.

По рекомендации медиков губернатор принимал жаропонижающее. Однако, несмотря на наличие температуры, глава региона находился на рабочем месте.

Сегодня у него уже спала температура, «состояние нормальное», сообщили в пресс-службе:

«Как ответственный гражданин Виктор Томенко заполняет дневник самонаблюдения после вакцинации на «Госуслугах».

Напомним, губернатор сделал прививку в понедельник, 28 июня. Он объяснил, что ранее это делать не имело смысла, так как у него были собственные антитела, выработанные после перенесенной инфекции. Вслед за ним вакцинировался и глава регионального минздрава Дмитрий Попов.

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