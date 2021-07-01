Горняк22: 10 больных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, заболели 177 человек

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На сегодняшний день в России уже 5,49 млн зараженных коронавирусом. Привились от ковида 38,7 млн человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 177 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, а выздоровели 22. Всего на 30 июня заболели 54 409 человек, в том числе 3 672 ребенка до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Продолжает увеличиваться и количество тяжелобольных пациентов. 368 человек сейчас находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, в том числе 142 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коронавирус в Алтайском крае 30 июня

10 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, восемь – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 3 434 жителя региона.

22 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровел 47 221 пациент.

1 868 человек с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 529 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат там с пневмониями. 374 человека лечат пневмонию дома, амбулаторно.

Всего в крае развернуто 3 050 коек для ковидных больных (+153 добавили за сутки), из них свободно 653 места.

6 177 тестов на коронавирус сделали в крае за эти сутки.

На утро 30 июня в Алтайском крае прививаются 335,4 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 74,

Бийск – 24,

Первомайский район – 6,

Алейск, Новоалтайск и Благовещенский район – по 5,

Ключевской, Кулундинский и Михайловский районы – по 4,

ЗАТО Сибирский, Алейский, Бийский, Калманский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Троицкий и Хабарский районы – по 3,

Ельцовский, Косихинский, Крутихинский, Табунский, Тальменский, Топчихинский и Шелаболихинский районы – по 2,

Заринск, Камень-на-Оби, Бурлинский, Павловский, Советский, Угловский, Усть-Калманский и Шипуновский районы – по 1.

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