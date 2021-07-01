Горняк22: Российский невролог дома подключил себя к аппарату ИВЛ и умер

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Умерший мужчина работал врачом-неврологом в Центре эндохирургии и литотрипсии. По словам знакомых, 25 июня он прошёл вакцинацию первым компонентом в частной клинике

В Москве заболевший врач самостоятельно подключил себя к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вскоре скончался, сообщает Telegram-канал Baza.

25 июня врач почувствовал недомогание, не стал обращаться в больницу, а подключил себя к аппарату ИВЛ, который находится у него в квартире. Позже мужчина перестал выходить на связь. Его тело нашел брат.

Приехавшие полицейские не обнаружили на теле и в доме следов насилия. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. В настоящее время причину смерти выясняют судмедэксперты.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске умер от коронавируса 26-летний музыкант и тату-мастер. По словам матери умершего пациента, врачи признались ей, что сыну установили аппарат для поддержки дыхания, который не подавал кислород, но якобы под давлением властей отказались от своих слов.

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