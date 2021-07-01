Горняк22: Путин рассказал, как начнётся новый учебный год в школах
1 сентября. Школьники Фото: Анна Меньшикова
Президент России в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос третьеклассника о закрытии или переводе на удаленный режим школ в новом учебном году
Президент России Владимир Путин ответил, что пока неизвестно, как начнут учебный год школьники.
«Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране. Скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу, ведь мы и раньше их практически не закрывали, даже в самое сложное время в прошлом году», – рассказал он.
Кроме того, президент отметил, что вопрос о переводе на удаленное обучение старших классов надо решать по обстановке, которая сложится осенью.
Ранее «Толк» сообщал, что строители не берутся за пристрои к переполненным школам в новостройках Барнаула. Мэрия Барнаула запланировала две крупные пристройки к школам, где ученикам не хватает мест, но не может найти подрядчиков.