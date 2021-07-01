Горняк22: Треть работодателей Барнаула вернет удаленку из-за новой волны COVID-19

Офис. Работа Фото: pixabay.com

В части компаний сотрудники так и не вернулись в офисы в 2021 году или перешли на гибридный формат, бывая на работе два-три раза в неделю

Треть работодателей Барнаула планируют вновь перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за новой волны коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру.

29% процентов респондентов ответили утвердительно на соответствующий вопрос.

По данным опроса, 53% барнаульских работодателей введут удаленный формат до осени, 21% – до зимы.

При этом 17% опрошенных рассказали, что большинство сотрудников компании так и не вернулись в офисы в 2021 году или перешли на гибридный формат, бывая на работе два-три раза в неделю.

Ранее стало известно, что большинство россиян хотят работать удалённо и после пандемии.

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