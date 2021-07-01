Горняк22: Более 60% депутатов АКЗС сделали прививку от коронавируса

Депутат АКЗС Мария Русакова Фото: akzs.ru

Для процедуры, как и в других медкабинетах, использовали препараты «Спутник V» и «Эпиваккорона» (вакцина новосибирского центра «Вектор»)

Более 60% депутатов Алтайского Заксобрания и сотрудников его аппарата прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает сайт парламента.

30 июня возможностью выездной вакцинации воспользовались 25 человек, а также члены их семей. Им поставили препараты «Спутник V» и «Эпиваккорона».

Отмечается, что в АКЗС вакцинация идет с января 2021 года «малыми группами». Одним из первых прививку сделал спикер Александр Романенко.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, какой вакциной привился от ковида и как перенес прививку.

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