Горняк22: Еще 177 жителей Алтайского края заболели коронавирусом

В Алтайском крае продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявлено 177 новых случаев заболевания ковидом.

Выздоровели 22 пациента. При этом скончались 10 инфицированных. В 8 случаях COVID-19 признан непосредственной причиной смерти. С начала пандемии зарегистрировано 54 тыс. 409 заболевших и переболевших коронавирусом.

По данным на 30 июня, проходят лечение в инфекционных госпиталях 1 тыс. 868 человек с коронавирусом и 529 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Также еще 374 заболевших пневмонией долечиваются дома. 32 бессимптомных вирусоносителя — на амбулаторном наблюдении.

Количество тяжелобольных в госпиталях сейчас составляет 356 пациентов. 130 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Минздравом Алтайского края развернуто развернуто 3050 специализированных мест для лечения таких больных. В резерве и пока свободны – 653 койки.

Алтайская правда