Горняк22: Вакцинация пожилых от COVID-19: отвечаем на самые популярные вопросы

Фото Андрей КАСПРИШИН

Сегодня очень остро стоит вопрос о массовой профилактической вакцинации от коронавируса. Особенно это касается пожилых людей. Почти полтора года назад, когда в России началась первая волна заражений, именно люди пожилого возраста находились в группе риска.

Поэтому вопросов о вакцинации людей преклонного возраста становится все больше, и они абсолютно оправданы. На часто задаваемые из них отвечают гериатры – специалисты по лечению и профилактике возрастных заболеваний — Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

1. Какую вакцину от COVID-19 лучше выбрать для вакцинации пожилого человека?

— Пожилой человек может вакцинироваться любым препаратом, зарегистрированным на территории РФ. Сейчас при вакцинации используют три российских препарата — Спутник V, Эпиваккорона, Ковивак. Четвертый зарегистрированный препарат Спутник Лайт прошел все испытания и поступит в гражданский оборот в ближайшее время.

2. Стоит ли делать прививку долгожителям?

— Преклонный возраст и хронические заболевания не могут быть противопоказаниями для прививки. Но со своим лечащим врачом нужно посоветоваться.

3. Может ли прививка усугубить течение хронического заболевания?

— Доказано, что прививка не может усугубить течение хронические болезни. Но вакцинироваться нужно в период ремиссии, когда пациенты чувствуют стойкое частичное ослабление или полное исчезновение симптомов заболевания.

4. Является ли онкология или сахарный диабет у пожилых противопоказанием к вакцинации?

— Ответ: нет. Но, повторимся, консультация с лечащим врачом необходима.

5. При коронавирусе страдают, как правило, легкие. Можно ли вакцинироваться пожилому человеку с легочными заболеваниями?

— Прививку можно делать при любом хроническом заболевании, в том числе и болезни легких. Но в стадии компенсации. Это такое состояние, когда больной не ощущает ухудшения состояния здоровья.

6. Какие побочные явления могут возникнуть после вакцинации у пожилых людей?

— Пожилые люди прививку переносят хорошо. Редко после вакцинации на 1-2 сутки наблюдается слабость, незначительное повышение температуры и неприятные ощущения в области инъекции.

7. Когда после вакцинации появляется иммунитет у пожилых людей?

— Вакцинация проходит в два этапа: введение первого и второго компонентов с промежутком во времени. Иммунитет вырабатывается через несколько недель и даже месяцев после вакцинации. Поэтому врачи советуют соблюдать масочный режим и дистанцию в течение четырех недель после прививки.

8. Насколько длительным будет иммунитет после вакцинации?

— Пока точно не ясно. Медики предполагают, что срок защиты прививки колеблется от 6 месяцев до 2 лет.

9. При аллергической реакции на лекарственные препараты можно ли вакцинировать пожилых людей?

— Аллергия на лекарственные препараты – не причина бояться вакцины. Противопоказанием может стать тяжелая аллергическая реакция на введение вакцины в анамнезе.

9. Нужна ли подготовка перед вакцинацией для пожилых людей?

— Особую подготовку, изменения ритма жизни или питания вакцинация не требует. И возраст тут не важен.

10. Пациенты с деменцией, получающие транквилизаторы, могут быть привиты?

Да.

Также среди частых обращений есть вопросы об определении антител перед вакцинацией. Отвечаем — делать тест на антитела не нужно.

Напоминаем, пожилым людям нужно проходить вакцинацию в соответствии с календарем профилактических прививок. В него, например, входят прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.

Алтайская правда