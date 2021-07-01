Горняк22: «Жизнь – дороже». Как идет вакцинация от ковида в Алтайском крае

Фото Евгений НАЛИМОВ

Руководители алтайских общественных организаций и предпринимательских союзов обратились к предпринимателям и жителям региона с призывом занять более активную гражданскую позицию и вакцинироваться, строже соблюдать противоэпидемические ограничения, чтобы обезопасить себя и своих близких. «Алтайская правда» побывала у мобильного медицинского комплекса на площади Спартака, чтобы узнать, как обстоят дела с вакцинацией.

Среда, утро. У комплекса уже собрались около 30 человек. В основном, это представители старшего поколения. Ждут как минимум по два часа. Но никого это не останавливает. Среди них и Людмила Васильева. Она рассказала, что сделать прививку решила сразу, как только объявили о ее выпуске.

— Я давно на пенсии. Из-за пандемии моя жизнь изменилась. Больше года сидела дома и соблюдала самоизоляцию, боялась заболеть коронавирусом. Как только разрешили выходить, уехала на дачу, подальше от людей. Конечно, мне хочется и с подружками увидеться, и в кино с внуком сходить, поэтому решила сделать прививку. Так мне будет спокойнее, да и, надеюсь, пандемия быстрее закончится, – делится Людмила.

Но помимо бабушек и дедушек прививаться решила и молодежь. Китаянка Лю Ли живет и работает в Барнауле. Она рассказала, что ее мотивировало:

— Пандемия – это страшно. Много людей умирает, чтобы этого избежать, нужно прививаться. Я и моя семья решили сразу, что будем делать прививки. Мы верим, что это обезопасит нашу жизнь.

Спрос на вакцинацию растет. Но вместе с этим продолжают расти и стереотипы. Сегодня доказанный факт: прививка – однозначная гарантия того, что сделавший ее человек либо не заболеет, либо переболеет ковидом в легкой форме. Так считает и жительница Барнаула Нина.

— Я хотела записаться на вакцинацию через поликлинику, но мне сказали, что ближайшее время – 22 июля. Пришлось идти в мобильный комплекс по живой очереди. Видимо, люди активно решили прививаться. Конечно, в поликлинике было бы удобнее, но я решила не рисковать и не ждать июля. Жизнь дорож», – заверила горожанка.

В последние дни в Алтайском крае резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса. Ситуация осложняется появлением новых агрессивных штаммов, от которых страдают в том числе и молодые люди. Одним из таких стал Василий. Он переболел коронавирусом в тяжелой форме, поэтому решил вакцинироваться.

— Мы поговорили с женой и решили сделать ее вместе. Тем более что я работаю в торговой сфере. Важно осознать: раз ты находишься с людьми, то ты несешь ответственность не только за себя, но и за них. Возможно, некоторые жители не понимают всей опасности. Ходят без масок, когда просишь надеть, кричат, ругаются. В Интернете даже видео видел, где посетитель кафе в лицо кассиру кинул маску. Но, прежде всего, такие меры делаются для самих жителей. Болеть коронавирусом – это ад. Те, кто знают, что это такое, больше не хотят сталкиваться с вирусом, – говорит Василий.

Действительно, мировая практика свидетельствует, что самым эффективным способом борьбы с пандемией является массовая вакцинация и формирование за счет этого общественного иммунитета. Вакцинироваться можно в поликлиниках по предварительной записи либо в порядке живой очереди, а также в мобильных медицинских комплексах.

Наталья АНДРОНОВА.

Барнаул

Алтайская правда