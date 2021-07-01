Горняк22: Путин рассказал, какой вакциной привился и почему

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал, что привился «Спутником V» и объяснил, почему именно этой вакциной.

По словам президента, на момент его прививки в гражданском обороте было только две вакцины: «ЭпиВакКорона» новосибирского «Вектора» и «Спутник V».

«Они обе хорошие, я мог сделать любую из них. Как это ни покажется странным, я с врачами-то даже особо не советовался», — отметил президент.

По словам главы государства, он руководствовался длительностью защиты. «ЭпиВакКорона» – это современная синтетическая вакцина и она не имеет вообще никаких побочных эффектов, даже подъёма температуры, но при этом действует меньше по времени.

«Привился «Спутником V», тем более, что им прививаются Вооружённые Силы, а я, всё-таки, Верховный главнокомандующий», — пояснил Владимир Путин.

Президент указал, что после прививки заболевает около 10% вакцинированных, однако болеют они легко и без последствий. Многим даже препараты никакие принимать не приходится.

Что касается законности обязательной вакцинации, то российский президент пояснил, что главы регионов имеют право ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в случае роста заболеваемости. 10 губернаторов этим правом воспользовались. Это сделано для того, чтобы не доводить ситуацию до локдауна.

«Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. <…> Надеюсь, что предубеждение некоторых наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться. 23 млн уже вакцинировано – как видим, всё у нас в порядке и, слава Богу, нет таких трагических ситуаций, как после применения AstraZeneca и Pfizer», — заключил российский лидер.

UPD: Татьяна Голикова уточнила, что после прививки заболевают не 10, а 2,5% вакцинированных.

Фото: скриншот трансляции

Алтайская правда