Горняк22: Алтайские врачи разработали новую методику лечения пациентов

Новую методику лечения пациентов с патологией коленного сустава запатентовали в Алтайском крае. Ее разработали врачи Краевой больницы скорой медицинской помощи.

Название — артродез коленного сустава. В основу легли две технологии: штифтование бедра и штифтование голени.

«Разрабатывалась как альтернатива громоздким, требующим постоянного ухода аппаратам внешней фиксации (аппарат Елизарова). Незаменима, когда эндопротезирование коленного сустава невозможно, либо при осложнениях. Может использоваться при значительных дефектах костной и мягких тканей, длительных воспалительных процессах», — рассказали в Минздраве региона.

Раньше пациенты с такими патологиями вынуждены были проходить лечение в столичных клиниках. Теперь эти операции будут проводить в Алтайском крае.

Алтайская правда