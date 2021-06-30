Горняк22: В Барнауле закрыли переезд через трамвайные пути на Красноармейском

Проспект Красноармейский Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Движение для автомобилей здесь будет приостановлено на неделю – до 6 июля. Всего на проспекте отремонтируют свыше 62 метров путей

В Барнауле временно закрыли переезд через трамвайные пути на проспекте Красноармейском, в районе ТЦ «Майский». Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Уточняется, что движение для автомобилей здесь будет приостановлено до 08.00 6 июля в связи с капремонтом путей. Участников дорожного движения просят выбирать заранее маршруты объезда.

Всего на проспекте отремонтируют свыше 62 метров путей.

До конца лета в городе также капитально отремонтируют трамвайные пути на пересечении улиц Попова и Взлетной.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в июле на улице Энтузиастов в Барнауле изменят схему движения.

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