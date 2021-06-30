Горняк22: День соцсетей и не только – какие праздники отмечают 30 июня

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В последний день июня у всех любителей (и просто пользователей соцсетей) есть повод устроить торжество. Но это не единственный праздник 30 июня

Какие праздники отмечают 30 июня

Всемирный день социальных сетей (World Social Media Day). Этот неофициальный праздник появился в 2010 году по инициативе сайта Mashable, чтобы пользователи осознали влияние социальных сетей на глобальное общение.

Профессиональные праздники – День радиотехнических войск противовоздушной обороны ВКС РФ и День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ.

В Международный день астероида (International Asteroid Day) во всем мире вспоминают о падении Тунгусского метеорита в сибирскую тайгу.

В США отмечают День Национальной организации женщин и День коктейля «Май Тай».

30 июня именины празднуют Никифор, Иосиф, Кирилл, Мануил, Никита, Измаил, Савелий.

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ТОЛК