Горняк22: Горожанам предложили изучить три мегапоправки в генеральный план Барнаула

Барнаул Фото: Виталий Барабаш

Жители Барнаула могут изучить поправки в главный градостроительный документ города и направить свои замечания до 22 июля

В Барнауле началась процедура общественных обсуждений поправок в генеральный план города, который действителен до 2036 года. Экспозицию с материалами планируют разместить на нескольких участках в разных районах, а также на сайте комитета по строительству.

Какие поправки вносят в генплан Барнаула

В комитете по строительству, архитектуре и развитию города «Толку» рассказали, что самые существенные поправки в генплан коснутся трех моментов.

Аэропорт. Добавляется участок земли вдоль Павловского тракта, на котором планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 км для аэропорта им. Г. С. Титова. Ориентировочная стоимость проекта – 2 млрд рублей. Ожидается, что финансирование поступит из федерального бюджета до 2024 года.

Добавляется участок земли вдоль Павловского тракта, на котором планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 км для аэропорта им. Г. С. Титова. Ориентировочная стоимость проекта – 2 млрд рублей. Ожидается, что финансирование поступит из федерального бюджета до 2024 года. Высотность. Будут уточнять параметры зданий, которые допустимо строить на участке с общественно-деловой застройкой. Сейчас они не могут быть выше 25 этажей и 75 метров. Поправки в генплан дадут такую возможность. Конкретные участки определят в 2022 году, когда будут вносить поправки в правила землепользования и застройки.

Будут уточнять параметры зданий, которые допустимо строить на участке с общественно-деловой застройкой. Сейчас они не могут быть выше 25 этажей и 75 метров. Поправки в генплан дадут такую возможность. Конкретные участки определят в 2022 году, когда будут вносить поправки в правила землепользования и застройки. Многоэтажки. Территорию Лесного пруда в поселке Кирова предлагают отдать под застройку жилыми домами. Это долгосрочный инвестпроект. Занимается им компания «МДС-Алтай», которая в 2021 году выиграла аукцион на создание искусственного земельного участка. Ожидается, что там построят около 30 многоэтажных домов и социальную инфраструктуру.

Кроме этого, запланированы менее существенные поправки. Например, в селе Власиха хотят построить спортивный комплекс для «СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко» на ул. Славянской, 25а.

Как будут проходить обсуждения

Экспозицию с поправками в Генеральный план города разместят по 30 адресам. Их список можно узнать на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Планшеты привезут в районные администрации, в том числе в поселки города.

С 29 июня горожане также могут проконсультироваться по сути поправок с работниками администраций. О времени встреч также можно узнать на официальном сайте города. До 22 июля принимаются предложения и замечания. Итоги планируют подвести 22 сентября.

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