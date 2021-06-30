Горняк22: Пользователи Google снова переживают, жив или умер Леонид Якубович

Леонид Якубович Фото: pixabay.com

Умер Якубович или нет – так звучит один из сверхпопулярных запросов Google. Пользователи интересуется, какого числа умер знаменитый ведущий, когда похороны

Леонид Якубович жив и здоров. 23 июня 2021 он пришел на прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, сообщает Газета.Ru.

В начале июня Леонид Якубович сообщил, что поставил прививку от коронавируса.

«Я сделал прививку, не потому что боялся за себя, я больше опасался за своих родных. При моей работы я общаюсь с разными людьми и, несмотря на все меры безопасности, все-таки риск есть», – цитирует телеведущего niann.ru.

В течение нескольких лет СМИ так часто сообщали, что Якубович якобы умер, что знаменитый телеведущий вышел из себя и решил устроить на кладбище репетицию прощания с самим собой. Об этом он рассказал в программе «Вечерний Ургант».

Якубович планировал снять небольшое видео. По плану, он должен был лежать в гробу. Когда крышку собираются закрывать, Якубович должен был встать и сказать: «Рекламная пауза!»

Снимали на настоящем кладбище, пишет «Современник», Сначала было много дублей, во время которых Якубович лежал в гробу. Потом наконец начали снимать.

«Я встаю и еще до того, как успел сказать «рекламная пауза», вдруг понял, что кладбище-то работает! Поток людей идет уже час, все говорят: «Якубович помер!» Когда я сел в гробу, понял, что никогда не видел, чтобы люди так быстро бежали вместе со своими покойниками. На это было страшно смотреть. Они снесли надгробье!» – рассказал Леонид Якубович.

Ранее в Сети появились слухи о том, что певица Макsим умерла. Это тоже был фейк. Певица в тяжелом состоянии находится в больнице.

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