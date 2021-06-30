Горняк22: «Аэрофлот» открыл продажу билетов «Победы» на совместные рейсы из Барнаула

"Аэрофлот" Фото: instagram.com/aeroflot

Соглашение код-шер позволит пассажирам экономить на билетах, а также пользоваться удобными стыковками. Мили для таких перелетов обещают сохранить

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на совместные с ее «дочкой» лоукостером «Победа» рейсы из московского аэропорта Шереметьево по маршруту Барнаул-Москва. Об этом сообщает сайт головной компании группы.

«По код-шеринговому соглашению лоукостер будет выполнять рейсы под кодом «Аэрофлота» – SU с 7 июля из Шереметьево в Барнаул и обратно», – говорится в сообщении.

Такая же программа свяжет столичный аэропорт с 10 российскими городами, в том числе Горно-Алтайском, Владикавказом, Уфой и Пермью.

Снижение тарифов и стыковки

Соглашение позволит пассажирам платить меньше за счет снижения средних тарифов на перелеты по России – стоимость билета по такому маршруту снизится за счет сегмента «лоукост-плеча», пояснили в «Аэрофлоте».

Также будут налажены удобные стыковки в Шереметьево с рейсами «Аэрофлота».

О багаже

Для таких перевозок на рейсе «Победы» будут действовать нормы провоза багажа «Аэрофлота», пояснили в компании.

для пассажиров экономкласса размер ручной клади составит 36x30x27см; для трансферных пассажиров:

с билетами класса Комфорт – 10 кг, 55х40х25см,

с билетами класса Бизнес – 15 кг, 55х40х25см.

Мили

За полеты «Победой» в рамках соглашения код-шер участникам программы «Аэрофлот Бонус» будут начисляться мили.

Также при стыковке с «Аэрофлотом» можно будет приобрести билеты в классы Комфорт и Бизнес.

О том, что «Победа» заменит «Аэрофлот» на маршруте Барнаул-Москва стало известно в марте.

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