Горняк22: Томенко высказался о вероятности введения обязательной вакцинации на Алтае

Виктор Томенко Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Пока решения об обязательной вакцинации нет, но власти могут пересмотреть его после анализа эпидемиологической обстановки в крае

В Алтайском крае пока не вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, но это решение может измениться, если население не будет добровольно вакцинироваться нужными темпами. Об этом «Амителу» заявил губернатор региона Виктор Томенко.

«В четверг (1 июля. – Прим. ред.) мы проведем очередное заседание и будем оценивать, как складывается эпидемиологическая обстановка. И если потребуется, мы подумаем и вместе с главным санитарным врачом Алтайского края будем такое решение вырабатывать», – объяснил Томенко.

При этом сам глава региона не хотел бы вводить принудительных мер, призвав всех прививаться добровольно.

«Лично мне хотелось бы, чтобы это все естественным путем двигалось. И мы нормальными темпами пришли бы к цели», – заметил губернатор.

Он добавил, что в здравоохранении и социальной сфере сейчас прививочная кампания «идет вполне неплохо».

Ранее стало известно, что по сравнению с майскими показателями темп вакцинации в Алтайском крае вырос в девять раз, сейчас в сутки в среднем прививается 4,5 тыс. человек.

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