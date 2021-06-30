Горняк22: Попов предположил, когда третья волна COVID-19 на Алтае пойдет на спад

Дмитрий Попов Фото: Анна Меньшикова

По его словам, медикам важно понять, с какого момента прироста новых инфицированных больше не будет. Для этого они опираются на законы медицинской науки

Алтайский край находится в фазе роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и до эпидемиологического спада региону еще далеко. Об этом «Амителу» сообщил глава регионального минздрава Дмитрий Попов.

«Сейчас мы однозначно находимся в фазе роста. И прирастать мы, согласно прогнозу, будем как минимум до середины июля», — рассказал глава ведомства.

Он уточнил, что срок спада третьей волны COVID-19 прогнозируется по законам эпидемиологии.

«Медикам очень важно понять, с какого момента прироста больше не будет», – отметил он.

Сейчас власти региона мобилизуют силы – вновь разворачивают ковидные госпитали, вводят новые ограничительные меры.

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