Горняк22: 173 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

Коронавирус в Алтайском крае продолжает распространяться и уносить жизни заболевших. Вместе с тем медики отмечают в разы увеличенные за последнее время темпы вакцинации

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 173 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших на 29 июня с начала пандемии достигло 54 232 человека, в том числе оказались заражены 3 657 детей до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус в Алтайском крае 29 июня

354 человека в крае сейчас находятся в тяжелом состоянии, из них 143 подключены к аппаратам ИВЛ.

Десять больных ковидом скончались в крае за сутки, восемь – от инфекции. Общее число летальных исходов – 3 424, все взрослые.

22 человека выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией с начала пандемии 47 199 человек.

1 706 человек лежат в госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего в крае развернуто 2 897 коек для ковидных больных. Свободными остаются 698 мест.

4 506 тестов на ковид сделали на Алтае за сутки.

Прививаются от инфекции сейчас 327,2 тыс. жителей региона.

33,2 тыс. случаев заражения в крае – это результат контактирования с ранее зараженными людьми. Еще 618 случаев заболевания выявлены после завоза в регион (238 – из заграницы).

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 78,

Бийск – 24,

Рубцовск – 6,

Павловский район – 5,

Новоалтайск, Бийский и Шипуновский районы – по 4, Камень-на-Оби, Крутихинский, Кулундинский, Тальменский, Угловский и Усть-Калманский районы – по 3,

Заринск, Благовещенский, Волчихинский, Заринский, Косихинский, Михайловский, Первомайский, Советский и Шелаболихинский районы – по 2,

Алейск, ЗАТО Сибирский, Алейский, Ельцовский, Зональный, Ключевский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Табунский, Троицкий, Хабарский и Целинный районы – по 1.

ТОЛК